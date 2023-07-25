На подсветку зданий в центре Орла выделено 108 миллионов рублей

. Фото: Елена Зябкина

Вопрос об определении поставщика товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных с реализацией нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», обсуждался на заседании регионального правительства.

В 2023 году на обновление туристического центра города Орла выделена субсидия из федерального бюджета в размере 215 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В рамках проекта, победившего в конкурсе на получение господдержки, на зданиях, расположенных на центральных улицах города Орла, появится архитектурная фасадная подсветка.

На размещение подсветки на зданиях, расположенных на площади Ленина предусмотрено 40,1 миллиона рублей, на зданиях по улицам Тургенева, Максима Горького и Ленина – почти 68 миллионов рублей.