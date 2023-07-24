Орловские аграрии намолотили более 31 тысячи тонны зерна

В регионе приступили к уборке озимых культур Фото: Елена Зябкина

Оперативными сведениями по агропромышленному комплексу в Орловской области на 24 июля поделился телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

На сегодняшний день аграриями региона убрано 5,54 тысяч гектар озимых зерновых культур (пшеница озимая, ячмень озимый) намолочено 31,3 тысяч тонн зерна с урожайностью 56,5 центнеров на гектар. В хозяйствах приступили к уборке озимых зерновых хозяйства Ливенского, Покровского, Колпнянского, Новосильского, Дмитровского, Знаменского, Сосковского и Урицкого районов, Орловского МО.

Кроме того, в регионе убрано 1,25 тысяч гектар озимого рапса, намолочено 4,35 тысяч тонн. Урожайность составила 34,7 центнеров на гектар. Приступили к уборке озимого рапса хозяйства Болховского, Знаменского, Залегощенского и Ливенского районов, Орловского округа.

Хозяйства Орловского округа приступили к уборке раннего картофеля. Убрано 50 гектаров, накопано 1,7 тысяч тонн. Урожайность 370 центнеров на гектар.