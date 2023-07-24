В Орловская область получит 300 тысяч доз вакцины против гриппа

Всего региону выделят 338 тысяч доз вакцины против гриппа. Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», вцинации против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок подлежат лица относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании, к которым относятся: дети, лица старше 60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, призывники.

– Cамое главное – должным образом обеспечивать вакцинопрофилактику граждан, в том числе вынужденных переселенцев Донбасса. И прежде всего – детей, – отметил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального правительства.

Отмечается, что в рамках подчищающей иммунизации против кори на сегодняшний день привито 839 человек. План иммунизации взрослого населения по ревакцинации против дифтерии выполнен более чем на 60 % за первое полугодие 2023 года.