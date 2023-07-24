Водитель иномарки после ДТП в Орловской области отправился в больницу

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 23 июля 36-летний водитель «LADA Largus» ехал по автодороге «Шаблыкино – Сомово - Рядовичи» со стороны поселка Шаблыкино в сторону села Сомово, и в районе пятого киломатра начал разворачиваться задним ходом, сзади него попутно ехал 52-летний водитель «LADA Chevrolet Niva». Около семи вечера уходя от столкновения с «LADA Largus», водитель «Нивы» принял вправо и столкнулся со стоящем на обочине автомобилем «УАЗ 31514» которым ранее управлял 3--летний водитель.

В результате ДТП водитель «LADA Chevrolet Niva» получил травмы, после осмотра медиками мужчина был госпитализирован.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 25 ДТП в их результате семь человек получили телесные повреждения.