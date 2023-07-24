В загородных лагерях Орловской области отдохнули более пяти тысяч детей

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Так, в загородных лагерях и палаточном лагере Орловской области отдохнули более 5,4 тысячи детей. Причем в лагерях с дневным пребыванием обеспечен отдых 16,2 тысяч детей. Кроме того, за пределами Орловской области в составе организованных групп в федеральных детских центрах «Артек» и «Орленок» отдохнули 79 ребят. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В туристских походах и слетах, трудовых объединениях школьников, экологических отрядах, оборонно-спортивных лагерях, в спортивно-массовых мероприятиях, экскурсиях, волонтерской и культурно-досуговой деятельности в июне 2023 года было задействовано почти 55,3 тысячи детей.

В оздоровительных учреждениях региона отдохнули около 16,4 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Благодаря принятым мерам, не допущено случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, травм и других происшествий. Так должно оставаться и впредь. Необходимо сохранять самый жесткий контроль за обеспечением санитарной и пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, профилактики детского травматизма, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Известно также, что в летних лагерях Орловщины отдохнут ребята из Троицкого района ЛНР. Первая группа детей, состоящая из 55 человек, уже выехала в Орловскую область. Еще одна группа детей из ЛНР прибудет на отдых девятого августа.