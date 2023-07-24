В Орле 25 июля пройдет ярмарка вакансий для торговых предприятий

Фото: управление труда и занятости Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, ярмарка вакансий начнется в 9 утра в кадровом центре «Работа России» – модернизированном центре занятости населения Заводского района.

На ярмарке жителям региона предложат вакансии продавцов, кассиров, фасовщиков, операторов 1-С, грузчиков, торговых представителей, администраторов. В числе вакансий также есть должности управляющего магазином и заместителя управляющего. На ярмарке планируется участие кадровиков семи крупных орловских торговых предприятий.

Отмечается, что специалисты центра занятости проконсультируют всех желающих о ситуации на рынке труда в регионе, расскажут о востребованных профессиях, имеющихся вакансиях в других сферах деятельности, услугах службы занятости.