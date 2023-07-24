Орловская школа получит более 18 миллионов рублей на новое оснащение

Фото: соцсети школы №2 города Ливны

Глава региона Андрей Клычков подписал соответствующее постановление правительства Орловской области от 21 июля 2023 года № 525.

Документом утверждено распределение межбюджетных трансфертов из областных средств бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Орловской области на мероприятия по укреплению и обновлению материально-технической базы образовательных организаций.

Таким образом, следуя из документа, средняя общеобразовательная школа № 2 города Ливны получит на эти цели 18,7 миллионов рублей.