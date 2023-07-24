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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:27

В Орловской области пожарные спасли от огня производственное помещение

Пожар произошел ночью, 22 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О возгорании в производственном помещении на улице Автомагистраль города Мценска стало известно 22 июля, в 3:52. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате возгорания огнем повреждено пять квадратных метров. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пожар. Пострадавших в здании обнаружено не было. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Напомним на этих выходных сгорел дачный нежилой дом в селе Воронцово Шаблыкинского района.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 13 возгораний, большая часть из которых приходится на горение мусора и сухой травы.