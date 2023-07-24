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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:54

В Орловской области на выходных сгорел дом

Пожар произошел ночью, 23 июля
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание дачного нежилого дома в селе Воронцово Шаблыкинского района произошло 23 июля, около трех часов ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем по всей площади. В результате пожара выгорел нежилой бревенчатый дом. Отмечается, что пострадавших в доме при пожаре нет. Причину возгорания предстоит установить специалисты.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировано 13 возгораний, большая часть из которых приходится на горение мусора и сухой травы.