В Орловской области подходит к концу ремонт Дросковской средней школы

Фото: районная газета «Сельская правда»

Сейчас рабочие занимаются покраской фасада Дросковской средней школы. Об этом сообщает районная газета «Сельская правда».

Отмечается, что в рамках ремонта в школе установили пожарную и охранную сигнализации. Закуплены средства обучения и воспитания. Кабинет начальных классов оснастили рельсовой системой досок с интерактивной панелью, мобильным компьютерным классом, приобретены различные дидактические материалы, а также ноутбук, многофункциональное устройство, документ-камера для учителя.

Оснастили также кабинет логопеда и пищеблок. В гардеробе появились новые вешалки, ячейки для обуви, скамейки, в коридоре – банкетки.

Кроме того, в библиотеке оборудованы новые стеллажи, закуплена мебель. Ученики смогут воспользоваться мобильной библиотекой – планшетами с выходом в интернет. Кроме того, в библиотеке будет установлена интерактивная доска с короткофокусным проектором, появятся моноблок и МФУ для работы библиотекаря.

Ремонт учебного заведения в Покровском районе обошелся бюджету в 13 миллионов рублей.