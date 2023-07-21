Орловца осудили за убийство сожительницы

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении 61-летнего жителя села Архангельское Глазуновского района области, который признан виновным в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 17 марта 2023 года пьяный мужчина находился дома в селе Архангельское Глазуновского района области вместе со своей сожительницей. На бытовой почве между ними возникла ссора, в ходе которой орловец ударил женщину ножом в живот, от которого она умерла.

В итоге суд приговорил преступника к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.