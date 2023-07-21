Благодаря Сберу клиенты смогут генерировать тексты на десятки языков

Сбер открыл доступ к нейросетевой модели генерации текста для русского языка ruGPT-3.5 13B. Также банк выложил новую версию модели mGPT 13B - самую большую из семейства многоязычных моделей Сбера, способную генерировать тексты на 61 языке. Обе модели доступны на HuggingFace, и их могут использовать все разработчики.

ruGPT-3.5

Это современная модель генерации текста для русского языка. Она содержит 13 миллиардов параметров и умеет продолжать тексты на русском и английском языках, а также на языках программирования. В обучении модели участвовали команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

mGPT

Эта версия содержит 13 миллиардов параметров и способна продолжать тексты на 61 языке, включая языки стран СНГ и малых народов России. Модель может использоваться для генерации текста, решения различных задач в области обработки естественного языка на одном из поддерживаемых языков путем дообучения или в составе ансамблей моделей.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Сбер как ведущая технологическая компания выступает за открытость технологий и обмен опытом с профессиональным сообществом, ведь любые разработки и исследования имеют ограниченный потенциал в замкнутой среде. Поэтому, мы уверены, что публикация обученных моделей подстегнет работу российских исследователей и разработчиков, нуждающихся в сверхмощных языковых моделях, создавать на их базе собственные технологические продукты и решения. Пробуйте, экспериментируйте и обязательно делитесь полученными результатами.