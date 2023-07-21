Полицейские изъяли у орловца почти килограмм наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Наркотик полицейские обнаружили в квартире 30-летнего орловца. Мужчина хранил несколько пластиковых емкостей и полиэтиленовых пакетов с измельченной и высушенной растительной массой. Изъятое оказалось марихуаной массой около 710 граммов. Как установили полицейские, гражданин вырастил наркосодержащее растение, а затем собрал его и высушил для личного потребления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

– В отношении подозреваемого следственным отделом (по Советскому району) СУ УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». В настоящее время решается вопрос о привлечении данного гражданина еще и к административной ответственности по статье 10.5.1 КоАП РФ, – отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Известно также, что на период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.