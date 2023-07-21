В Орловской области отметили 95-летие со дня образования Верховского района

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», в парке культуры и отдыха поселка Верховье проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню района. Для жителей и гостей поселка организована работа подворий сельских поселений и выставка народного творчества.

– Сегодня Верховский район – земля доблестных тружеников и воинов, патриотов – встречает 95-летие со дня своего образования. Несколько лет назад мы с вами открывали памятный знак в честь присвоения поселку Верховье почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Сохраняя верность заветам и традициям воинов-освободителей, жители Верховского района созидательным трудом продолжают благоустройство родного края, укрепляя хозяйственный потенциал, обеспечивая комплексное развитие территорий, повышение качества жизни людей, – отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона также подчеркнул, что благодаря реализации нацпроектов, областных и федеральных программ, район добился знаковых, ощутимых результатов в самых разных сферах общественной жизни и экономики.