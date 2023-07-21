В Орловской области почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В памятных мероприятиях принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

На территории Верховского района во время Великой Отечественной войны погибло шесть тысяч человек. Два года, с 1941 по 1943-й, в муниципалитете проходила линия фронта, шли ожесточенные бои.

В память о тех, кто освобождал Верховье, и обо всех погибших в Великой Отечественной войне в центре поселка был воздвигнут мемориал Славы. В августе 1983 года в это место были перенесены останки воинов, погибших в боях за освобождение Верховья. В 2014 году на мемориале Славы были перезахоронены останки 103 бойцов, обнаруженные в ходе поисковых работ на территории Верховья.