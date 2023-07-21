В Бунинке открылась выставка к годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков

Фото: Елена Зябкина

Орловцы смогут ознакомиться с экспозицией «Война в сердцах, в памяти, в книгах: к 80-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских оккупантов» в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки имени Ивана Бунина до 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выставка состоит из изданий, рассказывающих о ходе освободительной операции города Орла, воспоминания очевидцев, фотографии и документы. Среди них: исследование Щекотихина «Орловская битва» (в 2-х книгах), материалы конференций «Великая Отечественная война в исторической памяти народа», «Великая Отечественная война в региональном измерении», «Великая Отечественная война и Орловская область: взгляд через документальное наследие» и другие.

Завершает экспозицию библиографический указатель «Орловская область в годы Великой Отечественной войны», подготовленный Орловской областной библиотекой имени Ивана Бунина.

Возрастное ограничение 12+