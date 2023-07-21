В Орловской области приступили к благоустройству территории «Бирюза»

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Проект «Бирюза» в планах местного правительства даст новую жизнь городскому пруду, некогда излюбленному месту отдыха жителей. Благоустроенный пруд станет дополнением к уже благоустроенному парку Пушкина. «Бирюза» объединит в себе зоны активного и спокойного отдыха. В парке появится площадка для волейбола, пляж, освещение и плавучая беседка. Кроме того, планируется построить пирсы. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Сейчас подрядчик очищает берега от зарослей, вывозит мусор, а также занимается планировкой территории. Там, где места сильно заболочены, строители устанавливают ввинчивающиеся сваи, на которых положат металлические настилы для дорожек, оборудуют перила.

На реализацию проекта потратят 70 миллионов рублей. Их удалось получить благодаря победе на конкурсе Минстроя лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.