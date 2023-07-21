Орловский филиал РАНХиГС собрал для военных партию строительных материалов

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

В зону проведения специальной военной операции отправили свыше 20 кубометров шестиметрового бруса, теса и досок. Об этом сообщили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

– Мы оперативно включились в работу и до приезда военных автомобилей за грузом подготовили нужные объемы строительного материала, – рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

Подготовка груза была произведена на одном из предприятий сферы лесного хозяйства партнеров Президентской академии. Материалы были опилены до необходимой толщины. Затем уже готовые брус, тес и доски распилили на длину в шесть метров. Именно такая длинна допустима для загрузки в кузова военных машин.

После того, как груз был подготовлен представители академии совместно с военными и представителями партнерской организации загрузили материалы в машины. В течение суток после загрузки материалы были уже на передовой.