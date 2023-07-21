В Орловской области уменьшилось поголовье птицы Фото: Елена Зябкина

По данным Орелстата, стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 131,1 тысяч голов. Это 108,1% к 1 июля 2022 года. В том числе коров – 32,5 тысяч; свиней – 1,047 миллиона, овец – 2,5 тысяч и птицы – 1,7 миллиона голов.

За первое полугодие произведено 154 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе – 126,2% к соответствующему периоду прошлого года, 58,4 тысяч тонн молока – 102,1% к прошлому году и 8,8 миллиона штук яиц – 109,7%. Выросли объемы производства мяса свинины и птицы.

В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях региона надоено 3,3 тысяч килограммов молока. В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 116 яиц.

На 17,2% к прошлому году уменьшилось поголовье овец (на 2,5 тысячи голов). А также на 1,68 миллиона снизилось поголовье птиц. Что на 12,3% меньше, чем насчитывалось в том же периоде 2022 года.