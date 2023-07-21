В Орловской области добровольцы помогли потушить автомобиль

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание автомобиля «ВАЗ-2121» в переулке Чкалова поселка Колпна произошло 21 июля, около восьми вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание внутри автомобиля. В результате пожара в автомобиле выгорел салон на четырех квадратных метрах. Пожарным в тушении возгорания принимали участие добровольцы. В МЧС отметили, что пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано пять возгораний.