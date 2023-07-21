В Орловской области добровольцы помогли потушить автомобиль

Возгорание автомобиля «ВАЗ-2121» в переулке Чкалова поселка Колпна произошло 21 июля, около восьми вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных происходило загорание внутри автомобиля. В результате пожара в автомобиле выгорел салон на 4 кв. метров. Пожарным в тушении возгорания принимали участие добровольцы. В МЧС отметили, что пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить специалистам.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 16 раз, из них 5 выездов на ликвидацию возгораний и 11 выездов на помощь населению.