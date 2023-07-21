В Орловской области в ДТП погиб водитель мопеда

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 20 июля 37-летний водитель «Рено Логан», ехал по автодороге «Орел-Ефремов». Около восьми утра в районе 43 километра он столкнулся с мопедом «Swiwt» под управлением 61-летнего водителя, который выезжал со второстепенной дороги на главную и поворачивал налево.

В результате ДТП водитель мопеда при транспортировке в Орловскую областную клиническую больницу скончался.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП. В итоге два человека получили травмы и один погиб.