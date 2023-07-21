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НовостиОбщество21 июля 2023 6:49

Орловцы, победившие в конкурсе «Студенческий стартап» получат по миллиону рублей

Всего в регионе победителями стали девять человек
Елена Зябкина
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Как сообщает пресс-служба правительства региона, победителями III очереди конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» стали студенты ОГАУ имени Парахина и ОГУ имени Тургенева. Эти два вуза представляли Орловщину на конкурсе.

Всего грант в миллион рублей на развитие своих бизнес-идей получат 1,2 тысячи студентов из 236 вузов технической и гуманитарной направленности в 68 регионах страны.

Отмечается, что заявки студентов проходили несколько этапов экспертизы, в том числе защиту в онлайн-формате. В состав экспертного жюри вошли представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов и других операторов федерального проекта. Они оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов.