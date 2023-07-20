В Орле двое мужчин попались на хранении наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Первое преступление, как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, полицейские выявили совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. В этом случае сотрудники правоохранительных органов около лесополосы остановили автомобиль, которым управлял 25-летний орловец. под управлением жителя областного центра. При досмотре полицейские обнаружили у мужчины сверток с наркотиком весом 1,84 грамма.

Еще одного орловца полицейские задержали также около лесополосы. У 34-летнего мужчины в карманах одежды стражи закона обнаружили два пакетика с синтетическим наркотиком общим весом 1,76 грамма.

Отмечается, что мужчины приобрели запрещенные вещества для собственного употребления.

– 25-летнему фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 34-летнему подозреваемому по второму уголовному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, –сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.