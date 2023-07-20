В Дворянском гнезде в Орле рабочие приступили к укреплению склонов

Фото: соцсети Юрия Парахина

На сегодняшний день в ландшафтном парке трудятся порядка 40 человек и 10 единиц спецтехники. Главная задача ближайших дней, по словам мэра Юрия Парахина – укрепление склонов и оврагов.

– Процесс достаточно сложный, состоит из нескольких этапов: подготовка площадки, снятие растительного слоя грунта, укладка геотекстиля и георешетки, засыпка черноземом с дальнейшим засеиванием газона. 50% этих работ уже выполнено – прорисовывается аккуратный зеленый, ухоженный ландшафт, – отметил Юрий Парахин.

Помимо этого, на «Дворянке» ведется устройство тропиночной сети. Вдоль будущих тротуаров установлены бордюры, сами дорожки отсыпаны песком и щебнем.

Фундамент новой ротонды готовится для бетонирования. К слову, большая часть ее деталей и составляющих балюстрады уже изготовлены.