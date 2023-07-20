В Орловской области 569 семей в 2023 году потратили материнский капитал на жилье

Фото: Нина Соколова

Сейчас в региональное Отделение СФР поступило 569 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала.

Как отмечают в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России, 271 семья решила погасить основной долг и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья средствами государственной поддержки.

При этом, 117 семей в регионе потратили маткапитал на оплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение жилья. Еще 46 семей воспользовались сертификатом на материнский капитал и направили средства на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на строительство жилья. 135 семей - на уплату первоначального взноса при получении кредита на строительство жилья.

Отмечается, что у Отделения Социального фонда России по Орловской области с 14 банками заключены соглашения о взаимодействии. Обратиться непосредственно в финансовые организации семьи могут в том случае, если они решили использовать средства на покупку или строительство жилья с привлечением кредита.