Орловец подозревается в тяжком преступлении

Фото: пресс-службе СУ СК России по Орловской области

Следственный комитет России по Орловской области расследует уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Орловского муниципального округа, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Из материалов уголовного дела известно, что вечером 13 июля мужчина пил вместе со своими знакомыми в одной из квартир дома в деревне Образцово Орловского муниципального округа. В один момент мужчина заподозрил своего 48-летнего знакомого в воровстве. После этого, подозреваемый мужчина повалил знакомого на пол и избил его. От полученных травм пострадавший мужчина умер.

– В настоящее время мужчина допрошен следователем. Направленное следователем ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу судом удовлетворено.Продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.