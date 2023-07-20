В Орле восьмилетнего пешехода сбила машина

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, ДТП произошло 19 июля, около шести вечера. 38-летний водитель "Киа Спектра" ехал по улице Грузовая со стороны улицы Емельяна Пугачева в сторону улицы Старомосковская. В районе дома №1 по улице Грузовая мужчина сбил восьмилетнего пешехода. Мальчик пересекал проезжую часть улицы Грузовая в неустановленном для перехода месте. Отмечается, что нерегулируемый пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате ДТП юный орловец получил травмы и после осмотра медиками был отпущен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пострадали три человека.