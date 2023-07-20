Для своих пользователей Домклик подготовил строительный раздел

Сервис недвижимости Домклик запустил новый раздел на своём официальном сайте. Теперь клиенты могут решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку.

В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека. Здесь также можно выбрать земельный участок для строительства жилого дома по льготной ипотеке «Господдержка», и подать онлайн заявку на неё.

Для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, подготовлен гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.

В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка ПАО Сбербанк:

- Интерес россиян к загородной недвижимости растёт. По данным Домклик, в июне доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач Сбера достигла 10,7%, хотя ещё в 2022 году этот показатель не превышал 5%. Теперь клиенты смогут найти ответы на интересующие их вопросы о строительстве и приобретении загородного дома в одном месте.