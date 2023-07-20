Под Орлом после ДТП госпитализировали водителя питбайка

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В ДТП водитель питбайка попал 19 июля, около трех часов дня. Об этом сообщили в орловской Госавтоинспекции.

Известно, что 16-летний водитель не имел права управления транспортными средствами. Парень был в мотошлеме, который уберег его от более серьезных последствий аварии. На питбайке BSE он ехал по улице Максима Горького со стороны улицы Зеленая в направлении переулка Речной поселка Знаменка, и в районе дома №47 по улице Максима Горького врезался в металлические ворота дома №47. После он столкнулся с автомобилем "ГАЗ-3110".

В результате ДТП водитель питбайка получил травмы и после осмотра медиками был госпитализирован.