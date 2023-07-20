В Орле более ста образовательных учреждений готовятся к новому учебному году

Фото: пресс-служба администрации Орла

Во время летних каникул все образовательные учреждения областной столицы ремонтируют, облагораживают перед новым учебным годом. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Орла.

В обще сложности в региональном центре облагораживают 140 образовательных учреждений: 43 школы, 80 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования. На их ремонт выделено более 10 млн рублей.

– Во всех образовательных учреждениях сейчас проводится текущий ремонт. В него входят покраска полов и стен, устранение незначительных неисправностей: смена прокладок, устранение засоров, промывка канализации и другое. Помимо этого, во всех зданиях ведется генеральная уборка: промываются окна, проводится дезинфекция помещений и чистка вентиляции, тщательная уборка в пищеблоках. Приводится в порядок и территория вокруг образовательных учреждений, – рассказала замначальника управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Ирина Шелудченкова.