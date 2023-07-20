Губернатор Орловской области встретился с ветераном Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Глава региона Андрей Клычков встретился с ветераном Георгием Никитовичем Титовым в преддверии 80-летия освобождения города Мценска от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Сейчас ветерану 102 года, он родился 14 ноября 1921 года в деревне Философский Лазавец Орловской области. Окончил вечернюю школу в Мценске и практически сразу отправился на фронт. Он воевал на первом Украинском фронте пулеметчиком в пехоте. В боях в 1943 году получил тяжелое ранение.

Ветеран награждён медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны, «Трудового Красного Знамени», «За Победу над Германией», юбилейными медалями.

Губернатор отметил героический путь Георгия Никитовича, пожелал ему крепкого здоровья и бодрости духа.