В Орле полицейские раскрыли грабеж

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Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию с заявлением обратился 39-летний орловец. Мужчина рассказал, что накануне он выпивал вместе с незнакомцем в одном из баров Железнодорожного района. После между орловцами произошел конфликт. Собутыльник избил потерпевшего мужчину и потребовал перевести ему на карту 20 тысяч рублей. Кроме того, преступник похитил телефон избитого мужчины и скрылся.

Полицейские завели уголовное дело, и в результате установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 48-летний орловец.

– Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению противоправного деяния. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.