В Орловской области на троих полицейских завели уголовные дела

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Уголовные дела в отношении троих сотрудников УМВД России по городу Орлу, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний возбуждены Следственным комитетом России по Орловской области.

– По данным следствия, подозреваемые при допросах в суде в качестве свидетелей, стремясь помочь своему знакомому - бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, исказили важные для рассмотрения дела обстоятельства, имеющие доказательственное значение, и дали заведомо ложные показания, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас в отношении полицейских проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.