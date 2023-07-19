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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:50

В Орловской области на троих полицейских завели уголовные дела

Они обвиняются в даче заведомо ложных показаний
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Уголовные дела в отношении троих сотрудников УМВД России по городу Орлу, подозреваемых в даче заведомо ложных показаний возбуждены Следственным комитетом России по Орловской области.

– По данным следствия, подозреваемые при допросах в суде в качестве свидетелей, стремясь помочь своему знакомому - бывшему сотруднику полиции избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий, исказили важные для рассмотрения дела обстоятельства, имеющие доказательственное значение, и дали заведомо ложные показания, – рассказали в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Сейчас в отношении полицейских проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.