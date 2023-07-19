В Орловской области отметили годовщину освобождения Мценска от немецко-фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В честь 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Мценске прошел митинг «Мы этой памяти верны…».

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, участие в мероприятии приняли губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, жители города. Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу и бюстам воинов-героев.

– Мценск – населенный пункт воинской доблести. Сражение за Мценск – один из ключевых переломных пунктов битвы за Орел. Сегодня огонь народной памяти продолжает гореть у Братской могилы советских воинов, павших 80 лет назад при освобождении города. Вечная им слава, – отметил глава региона Андрей Клычков.