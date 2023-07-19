В Орловской области в двух ДТП пострадали пешеходы

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 18 июля 65-летний водитель "LADA-212140", ехал задним ходом в районе дома №2 переулка Больничный поселка Шаблыкино. Около полудня мужчина сбил 68-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Вечером,18 июля, произошло еще одно происшествие с участием пешехода. Около 21:30 47-летний водитель "LADA Kalina", ехал по улице Октябрьская города Ливны, и в районе дома № 94 сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по пешеходному переходу.

В конечном итоге аварии пешеход получила повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.