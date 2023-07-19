Орловским врачам скорой помощи при транспортировке пациентов пришлось дважды обратиться к спасателям

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, 18 июля, в 12:50, спасатели выезжали на улицу Алроса Орла, где помогли в транспортировке мужчины в автомобиль скорой помощи для госпитализации.

Следующая ситуация произошла около двух часов в Ливнах. Пожарные выезжали на улицу Орджоникидзе города Ливны для помощи в переносе в автомобиль скорой помощи женщину для срочной госпитализации.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области помощь спасателей жителям понадобилась 14 раз.