В Орловской области создадут отряд народной дружины

Фото: соцсети Андрея Клычкова

О создании народной дружины рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Отмечается, что народная дружина окажет помощь и содействие правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.

В настоящее время обсуждается вопрос о проведении специальной подготовки дружинников – для этого на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе будут осуществлены дополнительные мероприятия по устройству необходимых площадок. Завершить подготовительные работы губернатор поручил к концу июля.

Добровольцев обучат основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам.

Записаться в дружину можно в созданой группе https://vk.com/brigada_katukova в социальных сетях, где будет размещен образец заявления на вступление в дружину, а также другая необходимая информация.

Помимо этого, прием будет вестись в здании администрации Советского района в городе Орле по адресу: улица Октябрьская, дом 30 кабинет № 114. Телефон: 8 (4862) 25-52-10 (добавочные номера: 1604, 1605, 1606, 1611, 1601).