Орловская область передала очередную крупную посылку в зону СВО

Фото: сайт правительства Орловской области

Об отправленном гуманитарном грузе рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он подчеркнул, что товары были заказанны самими военнослужащими.

В зону СВО привезли антидроновое ружье, маскировочные сети, бензопилы, гвозди, клеенку, строительные скобы, аккумуляторы, глушители, разгрузочные жилеты. Собрали большую продуктовую корзину – макароны, консервы, сгущенку, сладости, чай, кофе, воду и многое другое.

Орловскую делегацию встретило командование, а также лично командир полка. Военнослужащие гостиприимно встретили гостей, пообщались.

– Это настоящее боевое братство, частью которого по праву является наш регион. Командир высоко оценивает службу орловских бойцов, которые храбро сражаются, четко и успешно выполняют поставленные задачи. Он поблагодарил жителей Орловской области, бизнес за большую помощь, которая оказывается его ребятам, – отметил Андрей Клычков.