В Заводском районе Орла временно приостановлена подача горячей воды

Фото: Елена Зябкина

Так, по информации АО «Орелгортеплоэнерго», в связи с остановкой котельных для планового ремонта временно приостановлено горячее водоснабжение по нескольким улицам Заводского района

До 17:00 24 июля — переулок Маслозаводской, 5, 9, 15, 17, переулок Бетонный, 31, переулок Шпагатный, 92.

До 17:00 31 июля — улица Авиационная, 7, 7к2, улица Комсомольская, 88, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, улиц Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, улица Кромская, 3, 5, 7, улица Панчука, 13, проезд Связистов, 1, 10, переулок Соляной, 12, 2.

Кроме того, по информации АО «Орелоблэнерго», для проведения техобслуживания будет отключено электроснабжение сегодня с 9:00 до 12:00 по улице Машиностроительной, 1, 3, 5, с 14:00 до 17:00 по улице Нормандия-Неман, 101, улице Черкасской, 75, 79, улице Розы Люксембург, 54.