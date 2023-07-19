В Орловской области отремонтируют автодорогу «Болхов-«Орел-Витебск» - деревня Егорьевское

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков проинспектировал капитальный ремонт дороги «Болхов-«Орел-Витебск» - деревня Егорьевское в Знаменском районе Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Эту дорогу ремонтируем по обращению жителей, будет отремонтирован участок протяженностью более 1,3 километров. На эти цели из Дорожного фонда Орловской области выделено более 2,5 миллиона рублей. Прошу жителей следить за сроками и качеством выполнения работ, участвовать в «Народной приемке, – отметил Андрей Клычков.

Администрации Знаменского района на ремонт и строительство дорог в 2023 году выделено из Дорожного фонда Орловской области более 13 миллионов рублей. Ремонтные работы запланированы на четырех объектах общей протяженностью около пяти километров. Кроме этой дороги будут капитально отремонтированы улицы Победы и Школьная в селе Красниково, улице Колхозная в селе Ждимир.

Кроме того, за последние шесть лет в муниципалитете отремонтировано 30 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую сумму порядка 87 миллионов рублей.