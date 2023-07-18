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НовостиОбщество18 июля 2023 14:09

На улице Гостиной в Орле приступили к ремонту трамвайного полотна

Работа займет несколько дней
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

Сотрудники МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» приступили к ремонту трамвайного полотна по улице Гостиной. На месте работают путейцы, сварщики и компрессорщики. Рабочим перед укладкой здесь нового асфальтового покрытия предстоит привести в порядок стыковое хозяйство участка. Это порядка 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

По словам работников, процесс ремонта стыков – межрельсовых креплений делится на несколько этапов. Сначала специалисты поднимают рельсы, затем зачищают их, подкладывают новые резинки, выравнивают и устанавливают накладки. Сами рельсы пока не заменяются – сегодня они в удовлетворительном состоянии.

На работу у сотрудников ТТП уйдет несколько дней. Обновлением асфальта после укладки рельсов на участке займется МБУ «Спецавтобаза».