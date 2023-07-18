Энергетики готовы к работе в условиях непогоды

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В филиале «Россети Центр» - «Орелэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. К устранению возможных последствий непогоды могут быть привлечены 76 бригад энергетиков, 214 человек и 116 единиц техники. Также в распоряжении филиала имеется 51 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 1,7 Мвт, который может быть использован для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Энергетики напоминают: сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).