В Орле осудили экс-начальника управления по снабжению «Орелводоканала»

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Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал». Он понесет наказание за дачу взяток.

Из материалов уголовного дела известно, что с февраля по декабрь 2020 года орловец способствовал беспрепятственному заключению договоров поставки продукции между «Орелводоканалом» и одним из контрагентов, а также поддерживал между организациями незаконные финансовые отношения. За это он получил от представителя организации взятку в общей сумме сорок тысяч рублей.

После этого, с сентября 2021 по март 2022 года, за аналогичные действия мужчина получил от представителя одной из организаций взятку в общей сумме 102 тысячи рублей.

– В ходе следствия был выявлен факт получения подсудимым в период с августа 2017 года по февраль 2022 года от представителя двух обществ взятки на общую сумму свыше миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Суд приговорил экс-работника «Орелводоканала» к шести годам лишения свободы и к штрафу в размере 7,2 миллиона рублей.