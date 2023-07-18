Губернатор Орловской области проконтролировал строительство котельной в Знаменской школе имени Вяхирева

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Знаменском районе глава региона проинспектировал ход работ по строительству блочно-модульной котельной школы в районном центре.

– Дети - наше будущее, очень важно заботиться об их здоровье и комфорте. На предыдущей встрече был задан вопрос по капитальному ремонту школы; планируем в рамках нацпроекта «Образование» его провести в будущем году. Сейчас идет не менее важная работа – строительство новой котельной, которая обеспечит школе автономную систему отопления. Это очень важно: теперь можно будет включать тепло тогда, когда потребуется. 25 августа котельная должна быть сдана, – подчеркнул глава региона.

В настоящее время закончены подготовительные работы по ремонту блочно-модульной котельной. На объекте выполнено устройство фундамента под котельную, элементы теплотрассы, заказана блочно-модульная котельная. Стоимость работ составит 14,2 миллиона рублей.