В Орловской области утонул мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

О несчастном случае на воде спасателям сообщили 17 июня, в 18:07. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Очевидец рассказал, что в городе Мценск, в реке Зуша, в районе улицы Набережная Синяева тонет человек. На место выехали сотрудники областного поисково-спасательного отряда «Водный» из Орла, которые извлекли из воды тело утонувшего и передали сотрудникам полиции.

В МЧС отметили, что это место не было оборудовано для купания. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Всего за прошедшие сутки помощь спасателей орловцам понадобилась девять раз.