Орловский проект «ФАПтека» представили Владимиру Путину

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

О том, что реализуемый на Орловщине проект «ФАПтека» получил оценку на федеральном уровне рассказал во время традиционного прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко представил главе государства Владимиру Путину орловский проект «ФАПтека». Напомним, данный проект стартовал на Орловщине весной нынешнего года. Планируется, что в ближайшее время небольшая аптека с набором безрецептурных лекарств будет функционировать в каждом фельдшерско-акушерском пункте.

− Мы будем развивать этот проект. Поставлена задача в кратчайшие сроки завершить лицензирование, обустройство фельдшерско-акушерских пунктов, совмещенных с аптеками, и организовать своевременное предоставление лекарств во все «ФАПтеки, − сказал Андрей Клычков. Глава региона отметил опыт Колпнянского района, где под «ФАПтеку» оборудовали мобильный фельдшерско-акушерский пункт.