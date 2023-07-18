В Орловской области в ДТП пострадали два пенсионера

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

По сообщению орловской Госавтоинспекции, 17 июля, около 11 утра, автомобиль «SITRAK C7H» под управлением 35-летнего водителя столкнулся с автомобилем «ВАЗ-111130» под управлением 75-летнего водителя, который ехал впереди попутно и поворачивал направо на второстепенную дорогу.

В результате ДТП водитель и 74-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-111130» получили телесные повреждения. После осмотра медиками пенсионеров госпитализировали.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых два человека получили травмы.