Орловский губернатор проинспектировал ремонт Мценской ЦРБ

Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Капитальный ремонт Мценской центральной районной больницы проконтролировал глава региона Андрей Клычков. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– В этом году мы нашли возможность выделить значительные средства в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на капремонт поликлиники – 129 миллионов рублей. Пока все идет по графику. Планируется увеличить количество рабочих, чтобы было еще быстрее, – отметил глава региона.

Рабочие проводят в здании больницы демонтаж старого лифта, в ближайшее время должны привезти новую кабину. Стены готовы под покраску и под облицовку плиткой, потолки готовы под финишную отделку. Окна заменены на 95 %. Началась облицовка фасада, установка пожарной сигнализации. По окончании ремонта подрядчик также приведет в порядок асфальтовое покрытие на дорожках, которые ведут к поликлинике.

В следующем году в Орловской области планируется провести капремонт детского корпуса и капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта деревни Жилино.