На Орловскую область надвигается непогода

. Фото: Елена Зябкина

Пресс-служба МЧС России по Орловской области сообщает, что в ближайшие сутки на Орловщине возможно возникновение неблагоприятных метеоявлений.

Так, по прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 17 июля по 21 час 18 июля в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах ливни, град. Ветер западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 8-13 метров, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +25°С до +30°С.

В МЧС отмечают, что в экстренном случае орловцам следует обратиться в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.